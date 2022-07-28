«Пришивают волосню к своим проплешинам»: Миро разнесла образ Бузовой

Лена Миро раскритиковала образ Ольги Бузовой, которая много лет подряд наращивает волосы. Блогерша сравнила поющую ведущую с новой возлюбленной Тимати Валентиной Ивановой, которая сделала короткую стрижку и отказалась от окрашиваний.

«Пока кошелки с трухлявого бревна пришивают непонятно с кого срезанную волосню к своим проплешинам, Валя выхолила то, что имеет», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.

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Миро даже пожалела Бузову, которая, по ее мнению, застряла и мыслями, и образом в 2007 году. Блогерша посоветовала теледиве брать пример с 19-летней избранницы рэпера, которая идет в ногу со временем.

«Вот к какому качеству волос нужно стремиться! А не пришивать волосню с чужих голов на залысины и не забивать на свои волосы», — подытожила акула пера.