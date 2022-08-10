«Он пришел на все готовое»: как Разин присвоил себе патент на группу «Ласковый май»

Композитор Сергей Кузнецов, который написал все основные хиты «Ласкового мая», на ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как продюсер Андрей Разин завладел названием группы «Ласковый май».
«Он пришел на все готовое. Когда «Ласковый май» звучал по всей стране, он услышал где-то в поезде запись песни Юрки Шатунова. Узнал об Оренбурге. Об интернате № 2. Он этим воспользовался. Понял, что фишка крутая. В 1988 году в мае он пошел в патентное бюро и сделал на себя патент «Ласковый май». Я ничего об этом не знал».
В то же время Кузнецов отмечал, что Разин также кое-что сделал для музыкальной команды. «Благодаря ему записали в профессиональной студии песни. Начались эфиры, снимались клипы. Вот за это ему можно выразить благодарность», — рассказывал Сергей Кузнецов.
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Напомним, что в свое время Андрей Разин создал несколько групп «Ласковый май», которые гастролировали по стране. Таким образом он сколотил свое состояние.