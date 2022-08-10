«Он пришел на все готовое»: как Разин присвоил себе патент на группу «Ласковый май»

В то же время Кузнецов отмечал, что Разин также кое-что сделал для музыкальной команды. «Благодаря ему записали в профессиональной студии песни. Начались эфиры, снимались клипы. Вот за это ему можно выразить благодарность», — рассказывал Сергей Кузнецов.

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Напомним, что в свое время Андрей Разин создал несколько групп «Ласковый май», которые гастролировали по стране. Таким образом он сколотил свое состояние.