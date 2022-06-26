Пришедшим на церемонию прощания с Юрием Шатуновым поклонникам стало плохо

В это воскресенье, 26 июня, в траурном зале Троекуровского кладбища столицы состоялось прощание с певцом Юрием Шатуновым.

В Москве в этот день стояла сильная жара, так что поклонники, пришедшие поклониться гробу с Юрием Шатуновым, не особо придерживались дресс-кода.

Из-за палящего солнца многие облачились в чуть ли не пляжную одежду. На прощание можно было увидеть людей в шортах, майках и шлепках.

Но даже это не спасло. Из-за жуткой духоты и эмоций поклонникам Юрия Шатунова становилось дурно.

Напомним, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего звезды стал обширный инфаркт миокарда. В больницу Юрия Шатунова привезли друзья. Врачи в течение часа боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетны.