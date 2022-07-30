Присела на травку: Бузова в мини-юбке оседлала огромного медведя на улице

Поющая телеведущая Ольга Бузова поделилась в своем микроблоге кадрами с пятничной прогулки. Звезда отправилась на улицы города в комплекте, состоящем из топа и мини-юбки. Но женственный наряд ее не остановил от оригинального поступка.

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Певица взгромоздилась на огромную дворовую фигуру медведя, покрытого травой. И оседлала его, будто собралась прокатиться. Колючая растительность на статуе не смутила певицу с голыми ногами. Она позировала сидя на медведе в разных поза.