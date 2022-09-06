«Приседание с выпрыгиванием? И даже не употела!»: Навка обтянула рельеф мышц трениками, устроив марафон

Татьяна Навка давно завершила карьеру в большом спорте. Теперь она выступает в красочных ледовых мюзиклах вместе с мужем Анастасии Заворотнюк — фигуристом Петром Чернышевым. Для этого экс-жене Александра Жулина приходится держать себя в форме. В своем микроблоге Татьяна Навка поделилась свежими кадрами домашней тренировки, показав прокачку всего тела.

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Фигуристка с легкостью атлета размахивала гантелями, показывая приседания с выпрыгиванием, скручивания, упражнения на баланс. И всю тренировку Татьяна Навка провела на одном дыхание, даже не прерываясь на отдых. Фигуристка покрасовалась в тренажерном зале в серой футболке и трениках, сделав акцент на гибкости и рельефе мышц.