«Приседание с выпрыгиванием? И даже не употела!»: Навка обтянула рельеф мышц трениками, устроив марафон

Татьяна Навка давно завершила карьеру в большом спорте. Теперь она выступает в красочных ледовых мюзиклах вместе с мужем Анастасии Заворотнюк — фигуристом Петром Чернышевым. Для этого экс-жене Александра Жулина приходится держать себя в форме. В своем микроблоге Татьяна Навка поделилась свежими кадрами домашней тренировки, показав прокачку всего тела.
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Фигуристка с легкостью атлета размахивала гантелями, показывая приседания с выпрыгиванием, скручивания, упражнения на баланс. И всю тренировку Татьяна Навка провела на одном дыхание, даже не прерываясь на отдых. Фигуристка покрасовалась в тренажерном зале в серой футболке и трениках, сделав акцент на гибкости и рельефе мышц.
«Приседание с выпрыгиванием? И даже не употела!», «Скачет как кузнечик», «Все с такой грацией и легкостью выполняет, как семечки лузгать», «Вот это мощь», «И сейчас бы на Олимпиаду поехала», «Во дает! С гантелями как с перышком», «Молодчинка!» — написали фолловеры.
«Для каждого спортсмена очень важна реабилитация после тренировок. Одна из причин почему я люблю бани, но этого недостаточно.
У спортсменов повышенная нагрузка и множество мелких травм, то и проработка нужна более тщательная, глубокая, но в то же время аккуратная.
Нашла для себя невероятно крутого массажиста и остеопата. Результат почувствовала уже после первого посещения, чему несказанно рада!» — уточнила фигуристка.