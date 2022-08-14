«Принять очень сложно»: Морозов получил от Петросяна за резкое похудение

Артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов в последнее время сильно похудел и стал почти неузнаваемым. Артист признается, что теперь намного лучше себя чувствует, однако потерял свою аудиторию и получил по полной от своего начальника – Евгения Петросяна.

Комик заявил, что ему даже пишут поклонники и говорят, что он потерял все свое обаяние. Евгений Петросян согласен с этим мнением.