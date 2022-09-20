Приняла роскошный букет от бывшего: Нинидзе на глазах у Виторгана любезничала с экс-возлюбленным

Максим Виторган и Нино Нинидзе в очередной раз дали публике пишу для пересудов. В кулуарах итак шепчутся о том, что бывший муж Ксении Собчак якобы охладел к своей молоденькой пассии. А поклонники пары и вовсе переживают из-за того, что Виторган и Нинидзе могли тайно расстаться.

Так, Нино появилась на премьере фильма «Красная Шапочка» в кинотеатре «Октябрь». При этом приехала актриса на мероприятие отдельно от Максима Виторгана. И у него на глазах любезничала с бывшим возлюбленным Кириллом Плетневым, который, к тому же, приходится отцом ее сыну.

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