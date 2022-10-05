Принцы Уильям и Гарри враждовали с Чарльзом из-за Камиллы

Королевский биограф Анжела Левин выпустила книгу, в которой рассказала, как на самом деле принцы Гарри и Уильям приняли Камиллу. Как оказалось, процесс был болезненным как для Чарльза, так и для мальчиков, потерявших маму.

«Его сыновья не были в восторге от мачехи, как могло показаться. Они просто вежливо себя вели во время свадьбы и перед ней. На самом деле из-за Камиллы у Уильяма и Гарри были стычки с отцом», — заявила писательница International Business Times.

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Несмотря на это, Камилла все равно осталась в королевской семье. После смерти Ее Величества Елизаветы II она стала королевой-консорте.