Принцы Чарльз и Уильям отправились к Елизавете II после сообщений о ее плохом самочувствии

Примечательно, что 8 сентября вся Великобритания была встревожена новостями об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II. Медики рекомендовали ей оставаться под наблюдением экспертов. Тем временем, народ стал стекаться к Букингемскому дворцу, так как подданные сильно беспокоятся за 96-летнюю королеву.

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