Принцы Чарльз и Уильям отправились к Елизавете II после сообщений о ее плохом самочувствии

Королева Елизавета II только минувшим летом отметила юбилей своего правления. Тогда несколько дней шли концерты и даже праздничный парад. Рядом с ней были принц Уильям, принц Гарри и правнуки. Однако ближе к осени королева стала реже появляться на публике и даже уехала в Шотландию.
Примечательно, что 8 сентября вся Великобритания была встревожена новостями об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II. Медики рекомендовали ей оставаться под наблюдением экспертов. Тем временем, народ стал стекаться к Букингемскому дворцу, так как подданные сильно беспокоятся за 96-летнюю королеву.
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Сын Елизаветы II принц Чарльз и внук Уильям направились в замок королевы Балморал в Шотландии. Примечательно, что внук принц Гарри с женой Меган Маркл находится в Германии. Возможно, что он также захочет навестить Ее Величество.
«Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская (жена принца Чарльза Камилла, — Прим. ред.) поехали в Балморал. Герцог Кембриджский (Уильям, — Прим. ред.) тоже направляется туда», — пишет агентство PA .