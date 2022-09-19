Принцесса Шарлотта в миг повзрослела: Кейт Миддлтон привела на похороны семилетнюю дочку в пальто и шляпке

Примечательно, что 19 сентября состоялись похороны королевы. В Вестминстерском аббатстве собралось около 2000 гостей. Принц Уильям был рядом с гробом, как и его брат принц Гарри, которому запретили надевать военную форму.

В этот день взгляды были прикованы к Меган Маркл, которая появились в Лондоне только после смерти Елизаветы II. Кейт Миддлтон привела на траурную процессию сын Джорджа и дочку Шарлотту, а вот младший принц Луи остался дома.