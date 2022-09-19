Принцесса Шарлотта в миг повзрослела: Кейт Миддлтон привела на похороны семилетнюю дочку в пальто и шляпке

Королева Елизавета II умерла 8 апреля, что стало большой трагедией для ее семьи и всей Великобритании. Проститься с ней в замок в Шотландии, где находилась Ее Величество, приехали сыновья и внуки. На 10 дней был объявлен траур. Гроб с телом королевы привозили в Букингемский дворец, где прошла траурная церемония.
Примечательно, что 19 сентября состоялись похороны королевы. В Вестминстерском аббатстве собралось около 2000 гостей. Принц Уильям был рядом с гробом, как и его брат принц Гарри, которому запретили надевать военную форму.
В этот день взгляды были прикованы к Меган Маркл, которая появились в Лондоне только после смерти Елизаветы II. Кейт Миддлтон привела на траурную процессию сын Джорджа и дочку Шарлотту, а вот младший принц Луи остался дома.
В этот день многие заметили, как повзрослела семилетняя принцесса Шарлотта. Она была в черном пальто и шляпке, совсем как мама. Миддлтон на публике предстала в платье-пальто с акцентом на талии и шляпке с вуалью. Она была рядом с детьми, которым сложно было сдержанно себя вести на таком мероприятии Принц Джордж иногда демонстрировал удрученное лицо.
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На траурной церемонии присутствуют лидеры государств, короли, королевы. После государственных похорон тело королевы будет доставлено в Виндзор, к часовне Святого Георгия, где состоится последняя служба. Королева Елизавета II упокоится рядом с мужем принцем Филиппом.
Меган Маркл, Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Global Look Press