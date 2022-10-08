Принцесса Диана очень боялась, что Уильям однажды станет королем

Королевский толкователь снов Джоан Хэнджер рассказал, что при жизни принцесса Диана очень волновалась за будущее своего старшего сына Уильяма. Ее тяготила мысль, что парню придется следовать жестким протоколам.

«Она нервничала из-за того, что Уильяму придется соблюдать огромное количество правил и предписаний, соответствовать протоколу. Для Уильяма будущая роль уже была запрограммирована, и он просто должен ее сыграть, - заявил он.

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Диана не могла поделиться своими мыслями с мужем Чарльзом. Уже тогда их отношения сошли на нет. Ей вообще давали мало времени, чтобы видеться с сыновьями.

За несколько дней до смерти Елизавета II и вовсе настояла на том, чтобы сократить количество часов общения Леди Ди с Уильямом и Гарри.