Принца Гарри и Меган Маркл привела полиция на похороны к Елизавете II

В Лондоне начинается похоронная процессия королевы Елизаветы II. В Вестминстерское аббатство уже прибывают гости, которых официально пригласили на прощание с Ее Величеством.

Журналисты передают, что принц Гарри с супругой Меган Маркл прибыл в сопровождении полиции. Наследник престола даже сам управлял автомобилем.

«Гарри за рулем был собран и печален», — пишет Daily Mail.

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В Лондон также прибыл Джо Байден, который застрял в пробке и чуть не опоздал на церемонию.