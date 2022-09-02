Принц Уильям своими откровениями нарушил королевский протокол: отголоски трагедии с Дианой

В последнее время главными нарушителями устава Букингемского дворца чаще являлись принц Гарри и его жена Меган Маркл. Однако они отреклись от престола и уехали жить в США.

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Как оказалось принцу Уильяму тоже присущи человеческие слабости. Согласно королевскому протоколу Виндзоры обязаны сохранять внешнее хладнокровие практически всегда и не делать эмоциональных высказываний личного характера в публичной плоскости.

Тем не менее, в преддверии дня памяти принцессы Дианы ее сын принц Уильям не удержался и рассказал о той, боли, что испытал после кончины матери.

«Я находился в Шотландии, когда мне сообщили о смерти моей матери, но именно здесь я нашел себе убежище в церкви Крати Кирк, где провел все утро на следующий день после этой ужасной новости», — вспомнил герцог Кембриджский.

С тех пор для Уильяма Шотландия — особое место, которое он чувствует своим сердцем и душой.

Источник: mainstyles.ru.