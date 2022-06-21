Принц Уильям собрался отвести своих детей в приют для бездомных, как это делала леди Диана

В своем новом эссе для британского журнала о бездомных The Big Issue принц Уильям вспомнил о наследии своей матери, принцессы Дианы.

40-летний герцог Кембриджский рассказал, что его знаменитая родительница приводила их с братом в приюты для бездомных еще в юном возрасте.

«Мне было 11, когда я впервые посетил приют для бездомных со своей матерью, которая в своем неповторимом стиле была полна решимости пролить свет на упущенную из виду и неправильно понятую проблему. За прошедшие с тех пор тридцать с лишним лет я видел, как бесчисленное количество проектов в этой сфере набирало силу, включая благотворительные организации, патроном которых я имел честь быть», — пишет Уильям.

Супруг Кейт Миддлтон добавил, что планирует познакомить своих детей — 8-летнего принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и 4-летнего принца Луи — с работой нынешних благотворительных организаций. Когда они будут к этому готовы, разумеется.

«В ближайшие годы я надеюсь показать Джорджу, Шарлотте и Луи фантастические организации, которые делают вдохновляющую работу для поддержки самых нуждающихся — так же, как моя мать делала для меня. Как она инстинктивно знала, и как я продолжаю пытаться подчеркнуть, первый шаг к устранению проблемы — это показать всем, что это такое на самом деле», — цитирует Уильяма издание People.

Принц также добавил, что обеспокоен проблемой бездомных с тех самых пор, как его мать впервые показала ему приют. Он намерен активно бороться для улучшения ситуации с бродягами в своей стране.

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