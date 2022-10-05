Принц Уильям обратился к народу после дерзкой выходки Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри продолжают провоцировать своих королевских родственников. Супруги представили официальное фото, на котором нарушили монашеские традиции.

Мало того что Меган отказалась чтить траур по королеве Елизавете II и облачилась в красный наряд, так еще и позу герцоги выбрали не по протоколу.

Разумеется, в Лондоне их за это по голове не погладят. Принц Уильям впервые появился на публике в новом статусе принца Уэльского. Молодой человек выступил с речью в рамках мероприятия по защите диких животных.

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