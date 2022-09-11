Принц Луи назвал позитивную сторону смерти Елизаветы II

Стало известно о том, как младший сын принцессы Уэльской Кейт воспринял известие о кончине своей 96-летней прабабушки Елизаветы II. Кейт рассказала об этом одной из подданных, собравшихся в субботу днем возле Виндзоровского замка.

По словам принцессы, малыш Луи, которому сейчас четыре, отметил, что «по крайней мере она теперь вместе с прадедушкой».

Муж королевы Елизаветы принц Филипп, герцог Эдинбургский, ушел из жизни в апреле прошлого года, немного не дожив до своего столетнего юбилея. Они с Елизаветой II состояли в браке с 1947 года.

Филиппа называли «королем троллинга», он был знаменит своими острыми шуточками, зачастую весьма странными для персоны столь высокого уровня.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»