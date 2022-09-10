Принц или нищий? Колдун рассказал, как тяжело зарабатывал на три квартиры

Дмитрий Колдун рассказал в шоу «Секрет на миллион» о том, что неплохо зарабатывает. Артист владеет кучей недвижимостью в России и Белоруссии.

«У меня две квартиры в Белоруссии, дача там же. И еще есть квартира в Москве, 90 «квадратов», - рассказал певец в интервью Лере Кудрявцевой.

При этом певец признался, что заработать на квадратные метры ему было сложно, так как после истории с Дробышем и Киркоровым его поместили «в медийную изоляцию».

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