Принц Гарри ради Меган Маркл отрекся от отца

Несколько лет назад принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в США. Отношения с английскими родственниками они испортили и восстанавливать их не намерены.

«Гарри сказал мне: «Я потерял отца в этом процессе». Для них это не должно быть таким же, как для меня, но это его решение», — рассказала Маркл журналистам.

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Со своим отцом Меган тоже не общается и даже судится. Дело в том, что герцогиня не разрешает деду видеться со своими внуками. Тот пытается сделать все возможное, чтобы юридически оспорить ее решение.