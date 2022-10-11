Принц Гарри признался, что понятия не имеет, почему все его так называют

Он же Генри по паспорту.
Принц Гарри

Принц Гарри и сам не в курсе, почему он — Гарри. Фото: Global Look Press

Кто-нибудь вообще помнит, что британского принца Гарри, который муж Меган Маркл, на самом деле зовут Генри? Его полное имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. И где-то в конце нужно приставить слово Уэльский и титул герцог Сассекский.

Но для краткости СМИ называют его просто принцем Гарри. Причем сам 38-летний сын нынешнего короля Великобритании не знает, откуда к нему прицепилось это имя.

10 октября он вышел в видеочат с победителями премии WellChild Awards и нашел там своего тезку.

«Меня тоже зовут Генри, — сказал принц во время разговора. — Но все зовут меня Гарри. Я понятия не имею почему».

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Похоже, что рыжий внук королевы Елизаветы давно смирился со своим вторым именем. В «Википедии» сказано, что Гарри — это семейное имя принца, и даже во многих официальных источниках он указан именно так.

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