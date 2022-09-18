Принц Гарри по-особому обращается к актеру Мэтту Смиту, сыгравшему его деда

Британский актер Мэтт Смит блистает в новом сериале «Дом дракона», а до этого снимался в роли молодого принца Филиппа (мужа Елизаветы II) в сериале Netflix «Корона».
На днях 39-летний артист появился в передаче The Today Show и рассказал, что после его «королевской» роли принц Гарри называет актера по-особому.
«Однажды я встретил Гарри на игре в поло, что звучит немного грандиозно, но не настолько, — цитирует Смита издание Insider. - Он подошел ко мне и сказал: «Дедушка».
«Он смотрел шоу! Ну, я не могу утверждать, что знаю, смотрит ли он его сейчас, но тогда он смотрел немного».
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Любопытно, что Гарри и Мэтт – почти ровесники. Принц всего на год младше актера.
У самого Смита даже детей еще нет, а взрослый «внук» уже имеется.