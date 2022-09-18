Принц Гарри по-особому обращается к актеру Мэтту Смиту, сыгравшему его деда

Британский актер Мэтт Смит блистает в новом сериале «Дом дракона», а до этого снимался в роли молодого принца Филиппа (мужа Елизаветы II) в сериале Netflix «Корона».

На днях 39-летний артист появился в передаче The Today Show и рассказал, что после его «королевской» роли принц Гарри называет актера по-особому.