Принц Гарри по-особому обращается к актеру Мэтту Смиту, сыгравшему его деда

Муж Меган Маркл смотрел первые сезоны «Короны».
Принц Гарри и Мэтт Смит

Принц Гарри и Мэтт Смит. Фото: Global Look Press

Британский актер Мэтт Смит блистает в новом сериале «Дом дракона», а до этого снимался в роли молодого принца Филиппа (мужа Елизаветы II) в сериале Netflix «Корона».

На днях 39-летний артист появился в передаче The Today Show и рассказал, что после его «королевской» роли принц Гарри называет актера по-особому.

«Однажды я встретил Гарри на игре в поло, что звучит немного грандиозно, но не настолько, — цитирует Смита издание Insider. - Он подошел ко мне и сказал: «Дедушка».

«Он смотрел шоу! Ну, я не могу утверждать, что знаю, смотрит ли он его сейчас, но тогда он смотрел немного».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Любопытно, что Гарри и Мэтт – почти ровесники. Принц всего на год младше актера.

У самого Смита даже детей еще нет, а взрослый «внук» уже имеется.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  