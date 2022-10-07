Принц Гарри и Меган Маркл приостановили выход книги, которая может разрушить королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся выпустить скандальную книгу, которая якобы раскроет много нелицеприятных секретов о королевской семье. Однако после смерти Елизаветы II выход издания приостановили.
Инсайдеры сообщают, что Гарри решил внести кое-какие правки об отце Карле III, королеве-консорте Камилле, брате принце Уильяме и Кейт Миддлтон. На это у него уйдет полгода.
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«Книга выйдет около Пасхи и будет включать в себя главу о похоронах королевы. И будет больше материала о том, как их оскорбили, и все остальные оскорбления в адрес королевской семьи», — заключил биограф Том Бауэр изданию Page Six.