Принц Гарри и Меган Маркл приостановили выход книги, которая может разрушить королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся выпустить скандальную книгу, которая якобы раскроет много нелицеприятных секретов о королевской семье. Однако после смерти Елизаветы II выход издания приостановили.

Инсайдеры сообщают, что Гарри решил внести кое-какие правки об отце Карле III, королеве-консорте Камилле, брате принце Уильяме и Кейт Миддлтон. На это у него уйдет полгода.

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