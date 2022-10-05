Принц Гарри готовится поставить под угрозу правление Карла III

Принц Гарри готовится нанести очередной удар по своим королевским родственникам. Герцог Сассекский написал автобиографическую книгу, выход которой отложили из-за смерти королевы Елизаветы II.

Однако в ближайшем будущем издание все же появится на прилавках магазинов. А это может означать, что британская монархия столкнется с очередными трудностями.

Гарри пообещал рассказать в книге «все правду» о своем детстве и о быте королевской семьи. Приближенные источники считают, что принц навсегда может разругаться со своим братом Уильямом и в принципе поставить под угрозу правление Карла III.