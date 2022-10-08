Принц Чарльз и Диана могли жить счастливо, если бы не это

Королевский эксперт Ингрид Сьюард считает, что Чарльз и Диана могли прожить в счастливом браке, если бы встретились позже. По его словам, королевичам нужно было пожить с другими партнерами и тогда бы все могло сложиться.

«На момент начала их романа Диана была просто слишком молода, а он был незрелым эмоционально. Чарльз просто не встречал девушек, подобных леди Ди: столь же требовательных и отчаянно нуждающихся в любви», - заявил он в разговоре с Express.co.uk.

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Напомним, Чарльз и Диана развелись в 1992 году. Обоих постоянно уличали в изменах, их жизнь нельзя было назвать сказкой.