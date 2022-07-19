Примадонне положена лишь половина «скворечника»: как Галкин провел Пугачеву с имуществом

Дело в том, что земельные участки в Грязи Максим Галкин приобретал в разное время. Первый — в 2004 году, затем в 2008 и с 2016 по 2018 год. Последний участок на 673 «квадрата» юморист добавил к своим владениям два года назад, 20 июля 2020 года.

Любопытно, что дворец и спа-зону шоумен зарегистрировал 21 сентября 2011 года. Свадьбу с женой он сыграл 23 декабря того же года.

Как заметил адвокат Андрей Алешкин, в случае развода звездной четы имущество делится пополам. То есть делиться будет только то имущество, которое приобреталось после 23 декабря 2011 года.

«Получается, что Пугачева может претендовать лишь на те земли в Грязи, которые были куплены в 2016–2020 годах. А из построек ей положена лишь половина «скворечника» на 29 квадратных метров для прислуги», – заметил Алешкин.

В то же время адвокат считает, что Галкин, участь которого в России незавидна, может переписать имущество на Примадонну путем дарственной, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев назад покинули Россию. В родной стране раньше осени Примадонна не появится.