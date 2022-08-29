Примадонна в городе: Пугачева появилась на прогулке по центру Москвы в компании давнего друга

Алла Пугачева на днях вернулась в Москву. Почти полгода звезда прожила за границей – сначала в Израиле, затем в Латвии. Домой она прилетела без мужа Максима Галкина и, судя по всему, без детей Лизы и Гарри.

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В минувшие выходные Пугачева отправилась на прогулку по центру Москвы в компании давнего друга и своего стилиста Игоря Гуляева. Он поделился селфи с Примадонной написал: «Друзья всегда рядом! И это не может не радовать!».

Алла Борисовна выглядела отдохнувшей и радостной. Она успела не только прогуляться по родному городу, но и пополнить гардероб в бутике любимого дизайнера.