Прилучный закрытый, но чуткий: Парашкина рассказала, чем актер покорил Брутян

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Многие зрители его знают по таким сериалам, как «Закрытая школа» и «Мажор».
Брутальный актер покорил миллионы женских сердец. Однако он почти 10 лет прожил в браке с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей. Но 2 года назад они расстались.
Примечательно, что недавно Павел перестал скрывать новые отношения. Он проводит время с Зепюр Брутян, с которой снимался в картине «В клетке». Они были на Маврикии, где снимались в новом проекте, а потом устроили отпуск в Турции. По некоторым данным, влюбленные тайно поженились.
На съемках в Калининграде в 2018 году Наталья Парашкина смогла поработать с Павлом Прилучным. Актриса поделилась своими впечатлениями и рассказала, чем Прилучный покоряет женщин.
Наталья отметила мастерство актера и его невероятное обаяние. По ее словам, чуткости и внимательности Павлу не занимать:
«Я, конечно, очень волновалась. Он, понимаете, уже звезда на экране. А в реальной жизни была приятно удивлена. Паша очень внимательный, чуткий партнер, ни одного дубля не было, где бы он не участвовал», — сказала артистка.
Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды
А вот о романе Павла и Зепюр она не подозревала. Парашкина считает, что ее коллега просто тоже была очарована звездой «Мажора».
«Я даже не ожидала. Он кажется таким закрытым, звездой, а в жизни очень милый, добрый — все через юмор. Так что, конечно, может очаровать кого угодно. Поэтому неудивительно, что женщины на площадке обращали на него внимание. Наверняка она тоже, как и многие другие, прониклась к нему на тех съемках», — поделилась она, пишет Woman.ru.
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Напомним, что Агата недавно купила новый дом и начала там обустраивать все для проживания с детьми.