Прилучный закрытый, но чуткий: Парашкина рассказала, чем актер покорил Брутян

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Многие зрители его знают по таким сериалам, как «Закрытая школа» и «Мажор».

Брутальный актер покорил миллионы женских сердец. Однако он почти 10 лет прожил в браке с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей. Но 2 года назад они расстались.