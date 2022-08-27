Прилучный впервые высказался о ребенке от Брутян

Павел Прилучный, наконец, нашел свое счастье. Артист с размахом женился на армянской актрисе Зепюр Брутян через три дня после первого свидания.

«После первого брака я вообще не хотел больше детей. Думал, все, хватит, - рассказывает Прилучный блогеру Надежде Стрелец. - Но от Зепюр снова хочу, я готов».

Зепюр всего 26 лет. Павел признался, что девушка отлично ладит с его детьми от Агаты.

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