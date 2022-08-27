Прилучный впервые высказался о постельной сцене с Мельниковой

Павел Прилучный впервые прокомментировал свою откровенную роль в фильме «Соври мне правду», где он снялся в эротических сценах с актрисой Дарьей Мельниковой.

«Я нормально себя чувствую на площадке, когда снимаем интимные сцены, - признался актер Надежде Стрелец. - На самом же деле это смешно, стоит дикий ржач. Я стараюсь много шутить, чтобы и коллегу расслабить».

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Прилучный также подчеркнул, что ему не стыдно ни за одну из своих ролей.