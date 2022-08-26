Прилучный впервые откровенно признался, как его угораздило жениться на Брутян

Актер Павел Прилучный уже давно не скрывает от поклонников свой роман с коллегой по съемочной площадке Зепюр Брутян. Их отношения развивались стремительно, не в пример тому, как это происходило у Прилучным с его бывшей пассией Мирославой Карпович.

Этот роман актеры скрывали, да и не выглядели такими бесстыдно счастливыми, как это сейчас всем транслируют Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Они очень быстро поняли, что созданы друг для друга.

Павел Прилучный признался, что после развода с Агатой Муцениеце планировал вести холостяцкую жизнь. Но когда встретил Зепюр, все резко изменилось.

«Это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям, — сказал Павел Прилучный о Зепюр Брутян. — Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно».

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Напомним, в минувший четверг Павел Прилучный и Зепюр Брутян закатили пышную свадьбу в Москве, во время которой, опять же, выглядели невероятно счастливыми.

По материалам Hello.ru