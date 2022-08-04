Прилучный увез Брутян в очередное романтическое путешествие: видео

Зепюр Брутян и Павел Прилучный совсем недавно вернулись из отпуска, однако пробыли в Москве недолго. Актриса сообщила, что они с возлюбленным отправились в очередное романтическое путешествие.

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Она поделилась своей радостью в соцсети, опубликовав видео из аэропорта. В ролике Зепюр сняла Павла с широкой улыбкой и большим чемоданом.

«Снова меня куда-то везет. Куда на этот раз?» — обратилась Брутян к поклонникам.