Прилучный увез Брутян в очередное романтическое путешествие: видео

Зепюр Брутян и Павел Прилучный совсем недавно вернулись из отпуска, однако пробыли в Москве недолго. Актриса сообщила, что они с возлюбленным отправились в очередное романтическое путешествие.
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Она поделилась своей радостью в соцсети, опубликовав видео из аэропорта. В ролике Зепюр сняла Павла с широкой улыбкой и большим чемоданом.
«Снова меня куда-то везет. Куда на этот раз?» — обратилась Брутян к поклонникам.
Напомним, личная жизнь Прилучного особенно заинтересовала публику после того, как он расстался с Агатой Муцениеце. Не дожидаясь, пока решение о разводе вступит в силу, актер закрутил роман с Мирославой Карпович.
Недавно он бросил звезду сериала «Папины дочки» ради Зепюр Брутян.