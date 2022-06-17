Прилучный получил оплеуху от поклонников за то, что поспешил детей познакомить с Брутян

В личной жизни Павла Прилучного довольно все стабильно, он по-прежнему предпочитает девушек с необычными именами (Агата Муцениеце, Мирослава Карпович, Зепюр Брутян).

Кроме того, после развода он обязательно едет в отпуск не только с новой возлюбленной, но и с наследниками от Агаты Муцениеце.

Он уже засветился в Сочи с Карпович и детьми, а теперь отправился отдыхать с Брутян, прихватив сына и дочку. Зепюр трогательно водит малышей за ручку, Муцениеце деликатно молчит (по крайней мере, в Сети), а подписчики Прилучного негодуют. Многим не понятно, зачем Павел каждый раз торопит знакомить сына и дочь с очередной пассией.