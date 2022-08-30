Прилучный под каблуком у молодой жены: друг звезды сериала «Мажор» удивлен его скорой свадьбе

Павел Прилучный является известным актером в России. Его не раз приглашали на различные проекты, но он полностью посвящает себя кино.
Примечательно, что известность к нему пришла после картин «На игре», «Закрытая школа», «Мажор». Он покорил миллионы поклонниц. Однако в его сердце долгое время была Агата Муцениеце.
С первой женой Павел развелся в 2020 году. Она сама решила уйти от него вместе с детьми, но признавалась, что любовь к нему не прошла. Агате понадобилось время, чтобы пережить этот период. А вот актер нашел утешение в компании Мирославы Карпович, но теперь он утверждает, что парой они не были. В этом году артист неожиданно всем представил новую возлюбленную Зепюр Брутян.
Весной Прилучный уехал отдыхать с молодой избранницей. Сразу появились слухи, что они тайно расписались в ЗАГСе. И в конце лета пара неожиданно закатила пышную свадьбу в Москве. На торжестве выступали Мот и Стас Михайлов. Невеста блистала в пышном платье со шлейфом за миллион рублей.
Как оказалось, Павел знаком с Зепюр несколько лет. Еще два года назад они вместе снимались, а на совместных фото актриса приобнимала коллегу. Это натолкнуло журналистов на то, что роман у звезды начался еще во время брака с Агатой. Но сам он заверил, что раньше они только дружили, а чувства вспыхнули только сейчас. Друзья подозревают, что Брутян взяла его под свой каблук.
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«Его свадьба с Зепюр стала большой неожиданностью для всех. Но видно, что они очень любят друг друга. Счастлив за них», — поделился друг Павла.
Также он рассказал, что с актером познакомился на работе. Свадьба была в лучших армянских традициях с шашлыком, танцами и песнями. Ведущим выступил Стас Зубков, который вел празднование в честь 55-летия Филиппа Киркорова.
«Подарков было много, но гости не смогли разглядеть их — все коробки были запечатаны. Жаль, что второго дня празднования не будет», — отметил приятель звезды, пишет «СтарХит».