Прилучный под каблуком у молодой жены: друг звезды сериала «Мажор» удивлен его скорой свадьбе

Весной Прилучный уехал отдыхать с молодой избранницей. Сразу появились слухи, что они тайно расписались в ЗАГСе. И в конце лета пара неожиданно закатила пышную свадьбу в Москве. На торжестве выступали Мот и Стас Михайлов. Невеста блистала в пышном платье со шлейфом за миллион рублей.

Как оказалось, Павел знаком с Зепюр несколько лет. Еще два года назад они вместе снимались, а на совместных фото актриса приобнимала коллегу. Это натолкнуло журналистов на то, что роман у звезды начался еще во время брака с Агатой. Но сам он заверил, что раньше они только дружили, а чувства вспыхнули только сейчас. Друзья подозревают, что Брутян взяла его под свой каблук.

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