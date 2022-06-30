Прилучный не вернул сына и дочку бывшей: актер после отпуска устроил дома ужин с Брутян и детьми

Павел Прилучный является популярным актером. Он снялся во многих кинолентах, но прославили его роли в сериалах «Мажор» и «Закрытая школа».
Уже давно у него появилась своя армия поклонников. Однако почти 10 лет артист был в браке с Агатой Муцениеце. Она подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию.
Недавно Павел провел время на Маврикии с Зепюр Брутян. Оказалось, что они там снимались в новом проекте. Но вскоре появились доказательства, что актер тайно женился на коллеге. Они снова поехали на море, но уже в Турцию. Прилучный взял с собой детей от первого брака. Несколько недель они отдыхали на курорте.
Агата признавалась, что тоскует по наследникам. А поклонники удивлялись, что артист решил их познакомить с новой пассией. На днях он вернулся в Москву, но детей экс-жене не отдал.
Сначала Павел вышел на прогулку. Он взял с собой любимых собак. А вечером актер пожарил мясо на мангале. Примечательно, что Брутян поделилась кадрами с ужином и цветами. По всей видимости, теперь они будут жить вместе.
Поклонники ждут, когда Муцениеце прокомментирует новый роман Прилучного. Ранее у него были отношения с Мирославой Карпович, которую он также познакомил с детьми и возил на моря.
Зепюр Брутян похвасталась ужином. Фото: соцсети звезды