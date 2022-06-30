Прилучный не вернул сына и дочку бывшей: актер после отпуска устроил дома ужин с Брутян и детьми

Павел Прилучный приехал в Россию.
Павел Прилучный

Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

Павел Прилучный является популярным актером. Он снялся во многих кинолентах, но прославили его роли в сериалах «Мажор» и «Закрытая школа».

Уже давно у него появилась своя армия поклонников. Однако почти 10 лет артист был в браке с Агатой Муцениеце. Она подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. 

Недавно Павел провел время на Маврикии с Зепюр Брутян. Оказалось, что они там снимались в новом проекте. Но вскоре появились доказательства, что актер тайно женился на коллеге. Они снова поехали на море, но уже в Турцию. Прилучный взял с собой детей от первого брака. Несколько недель они отдыхали на курорте. 

Агата признавалась, что тоскует по наследникам. А поклонники удивлялись, что артист решил их познакомить с новой пассией. На днях он вернулся в Москву, но детей экс-жене не отдал. 

Сначала Павел вышел на прогулку. Он взял с собой любимых собак. А вечером актер пожарил мясо на мангале. Примечательно, что Брутян поделилась кадрами с ужином и цветами. По всей видимости, теперь они будут жить вместе. 

Поклонники ждут, когда Муцениеце прокомментирует новый роман Прилучного. Ранее у него были отношения с Мирославой Карпович, которую он также познакомил с детьми и возил на моря. 

Зепюр Брутян похвасталась ужином. Фото: соцсети звезды

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