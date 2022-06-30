Прилучный не вернул сына и дочку бывшей: актер после отпуска устроил дома ужин с Брутян и детьми

Павел Прилучный является популярным актером. Он снялся во многих кинолентах, но прославили его роли в сериалах «Мажор» и «Закрытая школа».

Уже давно у него появилась своя армия поклонников. Однако почти 10 лет артист был в браке с Агатой Муцениеце. Она подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию.