Прилучный написал важное письмо «беременной» Брутян

В соцсетях звезда «Клетки», которую поклонники подозревают в беременности, рассказала о подарке от любимого мужчины. Прилучный подарил жене букет цветов с запиской: «Люблю тебя».

Как отметила Брутян, она проснулась и увидела «такую нежность». Брутян считает, что у нее самый романтичный на свете мужчина.