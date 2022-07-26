Прилучный написал важное письмо «беременной» Брутян

Актер Павел Прилучный не перестает делать подарки своей любимой жене — актрисе Зепюр Брутян.
Письмо Прилучного Брутян. Фото: соцсети Зепюр Брутян
В соцсетях звезда «Клетки», которую поклонники подозревают в беременности, рассказала о подарке от любимого мужчины. Прилучный подарил жене букет цветов с запиской: «Люблю тебя».
Как отметила Брутян, она проснулась и увидела «такую нежность». Брутян считает, что у нее самый романтичный на свете мужчина.
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Напомним, что некоторые поклонники до сих пор считают вымышленным роман Прилучного и Брутян. Сами звезды всячески подчеркивают, что они любят другу друга, целуясь на камеру.