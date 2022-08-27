Прилучный лечился у психотерапевта в браке с Муцениеце

Актер рассказал всю правду.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный не любит ничего рассказывать о своей личной жизни. Но в интервью Надежде Стрелец актер приоткрыл занавес и признался, что ему непросто было в браке с Агатой Муцениеце.

«Когда жил с первой женой, то обращался к психотерапевту, тогда это было необходимо. Сейчас я не вижу в этом смысла, у меня теперь все хорошо», - заявил он.

На этой неделе, напомним, Павел Прилучный женился на армянской актрисе Зепюр Брутян. Артист признается, что счастлив в отношениях.

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 «Мы полностью сходимся по характерам, у нас одни ценности», - добавил Павел.

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