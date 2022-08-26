Прилучный и Брутян потратили на свадьбу в районе 15 миллионов рублей

При этом звезды не платили за выступление звезд. К примеру, для них пел рэпер Мот и певец Стас Михайлов. Иначе бы бюджет перевалил за 20 миллионов рублей.

Надо добавить, что подсчеты ориентировочные, основанные на актуальных ценах в свадебных агентствах Москвы. Сюда входит декор, аренда зала, развлекательная программа, наряды, торт, букет, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Прилучный и Брутян расписались несколько месяцев назад. Сейчас же они сыграли свадьбу, на которую позвали своих самых близких друзей и, конечно, родных.