Прилучный довел до слез Брутян прямо на съемочной площадке

Актриса Зепюр Брутян в соцсетях заявила, что побывала на съемочной площадке нового фильма, в котором снимается ее муж — актер Павел Прилучный.
Комментарий Зепюр Брутян. Фото: соцсети
«Павел своей игрой довел до слез не только меня, но и режиссера. Горжусь очень и учусь много у Прилучного», — заметила актриса.
При этом Зепюр Брутян отметила, что ей уже очень хочется поскорее посмотреть фильм с участием Павла Прилучного.
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Напомним, что неожиданно для многих Прилучный и Брутян сыграли свадьбу. Часть поклонников до сих пор считают, что это пиар-роман, а на самом деле актер по-прежнему с актрисой Мирославой Карпович.