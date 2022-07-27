Прилучный довел до слез Брутян прямо на съемочной площадке

«Павел своей игрой довел до слез не только меня, но и режиссера. Горжусь очень и учусь много у Прилучного», — заметила актриса.

При этом Зепюр Брутян отметила, что ей уже очень хочется поскорее посмотреть фильм с участием Павла Прилучного.

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Напомним, что неожиданно для многих Прилучный и Брутян сыграли свадьбу. Часть поклонников до сих пор считают, что это пиар-роман, а на самом деле актер по-прежнему с актрисой Мирославой Карпович.