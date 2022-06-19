«Прилучный бросил детей!»: экс-муж Муцениеце показал, как было на самом деле

Павел Прилучный недавно отдохнул на острове Маврикий с новой пассией Зепюр Брутян. Отпуск артист провел как раз во время выпускного дочки Мии.

За это «мажор» схлопотал от хейтеров в Сети, людям было непонятно, что за срочность такая была уезжать на курорт как раз в тот момент, когда у ребенка такой важный период жизни и присутствие отца на празднике для нее очень значимо.

После этого Павел Прилучный решил не делить приятное и полезное и поехал в Турцию вместе с Зепюр Брутян и наследниками от Агаты Муцениеце. Он показал кадры, как резвится с детьми в бассейне и искрометно ответил злопыхателям.

«Павел Прилучный бросил детей! Или подбросил», - написал актер.