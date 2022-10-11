Прильнула ладошками к мужу: Подольская в лавандовом костюме с зауженными брюками покрасовалась с Пресняковым

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Артистка выпускает песни и активно снимается в разных проектах. Ее поддерживает муж Владимир Пресняков. У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. При этом супруги часто выходят в свет вместе, поддерживают друг друга.
40-летняя Наталья этой осенью часто проводит время на вечеринках. Она примеряет струящиеся платья и броские костюмы. Певица недавно также запустила свое шоу «Ваша Наташа», где общается со звездами о воспитании детей. Недавно у нее в гостях была Кети Топурия.
На этот раз Подольская поделилась кадрами, на которых показала идиллию с мужем. Пресняков сыграл на рояле. Певица позировала рядом с ним, ладошками прижавшись к его спине и плечам. Она облачилась в элегантный лавандовый костюм-тройку с узкими брюками. Артистка подчеркнула изящные ножки. Звезда наслаждалась моментом.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Наталья в 40 лет выглядит моложе многих сверстниц.
«Цвет костюма огонь. Наташа, вы красавица!», «Какая вы красивая пара», «Шикарно смотритесь», «Словно кадры из кино», «Крутые такие», «Ну вы прям цветете», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды