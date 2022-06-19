Прильнула к плечу: Вика Романец из «Дома-2» поделилась нежным фото с новым избранником

Бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев в начале июля перестанут быть семьей. Пара разводится после пяти лет брака.
Причиной разрыва стала измена Антона Гусева Вике Романец. Вика нашла неопровержимые доказательства адюльтера Антона и отправила мужа-предателя в немедленную отставку. А сама полетела отдыхать во Францию.
Из поездки Вика Романец вернулась довольно быстро. Как теперь становится понятно, причиной скоропалительного завершения роскошных каникул стал мужчина.
После разрыва с Антоном Гусевым Вика Романец воссоединилась со своим бывшим избранником, спортсменом Александром Липовым.
Некоторое время Романец интриговала в Сети по поводу нового возлюбленного, а на днях рассекретила его. И уже вовсю делится нежными снимками
На одном из кадров Виктория Романец прильнула к щеке спящего Александра Липового.
Вика Романец и Александр Липовой. Фото: соцсети
«Вы знаете, столько вопросов про меня и про Сашу», - написала в микроблоге Вика Романец.
Стоит добавить, что Александр Липовой был дважды женат. Его супругами были Алана Мамаева и Саша Кабаева. От каждой из жен у него есть по сыну.
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