Прильнул с поцелуем: Павел Прилучный и Зепюр Брутян понежничали на публике

34-летний актер Павел Прилучный и его избранница, 26-летняя Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах - курорте, идеальном для влюбленных.

Здесь парочка вовсю транслирует, как им хорошо вдвоем. В микроблогах Прилучного и Брутян появляются видео, доказывающие, что в их отношениях царят гармония, любовь и взаимопонимание.

На этот раз Зепюр Брутян поделилась видео, на котором запечатлено, как Павел Прилучный нежно целует ее в щеку.

Причем, первый опыт, видимо не устроил Зепюр. Вероятно, Павел недостаточно хорошо и убедительно чмокнул возлюбленную. Тогда Зепюр взяла все в свои руки и четко направила губы возлюбленного туда, куда надо.