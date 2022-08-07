Прильнул с поцелуем: Павел Прилучный и Зепюр Брутян понежничали на публике

34-летний актер Павел Прилучный и его избранница, 26-летняя Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах - курорте, идеальном для влюбленных.
Здесь парочка вовсю транслирует, как им хорошо вдвоем. В микроблогах Прилучного и Брутян появляются видео, доказывающие, что в их отношениях царят гармония, любовь и взаимопонимание.
На этот раз Зепюр Брутян поделилась видео, на котором запечатлено, как Павел Прилучный нежно целует ее в щеку.
Причем, первый опыт, видимо не устроил Зепюр. Вероятно, Павел недостаточно хорошо и убедительно чмокнул возлюбленную. Тогда Зепюр взяла все в свои руки и четко направила губы возлюбленного туда, куда надо.
«На райончике. Паша Прилучный», - подписала кадр Зепюр Брутян.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян некоторое время назад рассекретили свои отношения. Правда, пока остается непонятно, женаты они или находятся в статусе влюбленных. Очевидно одно, что у них все серьезно, ведь Прилучный уже познакомил Брутян с детьми от Муцениеце.