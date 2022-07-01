«Приличных слов нет»: Владимир Соловьев высказался об афишах с Максом Барских в Москве

Телеведущий Владимир Соловьев недоумевает по поводу выступлений Макса Барских, который ранее скандалил со своими поклонниками.
Макс Барских

Макс Барских. Фото: Global Look Press

Известный певец Макс Барских за короткое время успел поссориться со многими российскими знаменитостями.

Обрушивал свой гнев вокалист и на поклонников, живущих в России, давая обещание, что никогда больше не будет выступать в нашей стране.

Но, судя по всему, о своих словах Барских уже забыл. На днях в Москве появились афиши, приглашающие на выступление вокалиста на одну из площадок.

Озвучена даже дата концерта — 26 августа.

Узнав об этом, пришел в негодование телеведущий Владимир Соловьев. Он дал свою оценку предстоящим гастролям Барских.

«26 августа в Москве выступит певец Барских, еще недавно оскорблявший всех русских. Приличных слов нет», — прокомментировал в своих соцсетях Владимир Соловьев.

 

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