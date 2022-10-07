Прилепин про Урганта: «Если он реально это выкладывал, то пусть в Россию не возвращается»

Захар Прилепин в интервью на YouTube-канале RTVI призвал Ивана Урганта к ответу. Потому что до сих пор, по его мнению, телеведущий так и не объяснился по поводу происходящего. В феврале шоумен осудил начало кампании на Украине, затем в Telegram-канале Урганта появился клип, порочащий российскую армию. Это возмутило многих, включая Прилепина.

«Если он реально это выкладывал, то пусть в Россию не возвращается. Если это был его зеркальный какой-то блог, то пусть объяснится», - потребовал Прилепин. И пояснил: «Не может телеведущий Российской Федерации, который на экране перед нами маячит, такие клипы выкладывать априори никогда — ни в России, ни в любой другой стране мира. Даже если у него такое мнение, пусть он его засунет себе куда-нибудь».

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К слову, Ургант весной покидал Россию, несколько недель провел в Израиле, а позже пояснил, что это у него такой отпуск. Каких-то более исчерпывающих комментариев шоумен не давал.