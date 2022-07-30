«Прилепи обратно»: Рудова засветилась на видео без наращенных волос

Актриса показала, как выглядит с натуральными прядями.
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Наталья Рудова не любит экспериментировать с прической. Актриса много лет носит длинные светлые волосы. Правда, иногда она увеличивает их длину с помощью наращивания.

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Перед очередной процедурой звезда сериала «Татьянин день» поинтересовалась у поклонников, стоит ли делать ее. Чтобы фолловерам было проще определиться, Наталья показала себя без наращенных волос.

«Как лучше, своя длина или наращенные? У меня голливудское наращивание на косичку, не портит волосы», — написала Наталья.

Мнения пользователей разделились.

«Прилепи обратно, было красивее»; «Свои все равно портятся, поэтому не стоит»; «Ты в любом образе красотка»; «Наращенные такие ровненькие, смотрятся круче, конечно. Поноси лето хотя бы, а потом снимешь», — высказались они.

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