«Прилепи обратно»: Рудова засветилась на видео без наращенных волос

Наталья Рудова не любит экспериментировать с прической. Актриса много лет носит длинные светлые волосы. Правда, иногда она увеличивает их длину с помощью наращивания.

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Перед очередной процедурой звезда сериала «Татьянин день» поинтересовалась у поклонников, стоит ли делать ее. Чтобы фолловерам было проще определиться, Наталья показала себя без наращенных волос.