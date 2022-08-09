Приквел «Хищника» — «Добыча» — получился лучше оригинала

5 августа прошел цифровой релиз фильма «Добыча» — приквела известной франшизы «Хищник». Критики оценили «Добычу» даже выше оригинала. В центре сюжета — борьба землян и пришельцев-воинов, которые выслеживают жителей Земли словно добычу и охотятся на них, демонстрируя боевое мастерство.

Роль первой «добычи» сыграл в 1987 году Арнольд Шварценеггер. Действие нового фильма происходит в 1719 году, главная героиня — женщина из племени команчей по имени Нару.

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Автор идеи и режиссер «Добычи» — Дэн Трахтенберг, который снимал несколько эпизодов «Черного зеркала» и «Пацанов». Главную роль сыграла Эмбер Мидфандер. Актриса признается, что чувствовала себя в роли индейской девушки очень органично.