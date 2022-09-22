«Прикрывается каналом»: Надя Ермакова заявила о мошеннических действиях мужа Оли Рапунцель из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» и кастинг-менеджер проекта Надежда Ермакова в телеграм-канале рассказала своей аудитории о некрасивых действиях Дмитрия Дмитренко.
«Дима Дмитренко прикрывается каналом ТНТ и берет с людей, желающих вступить в актерскую базу, деньги за видеовизитки, которые те присылают, желая сняться в сериале! Канал ТНТ дал официальное опровержение о сотрудничестве с ним!» — написала Надя Ермакова.
В качестве доказательства она разместила скрин официального обращения ТНТ к тем, кого обманул и еще может обмануть Дмитрий Дмитренко.
ТНТ предупредил о мошеннических действия Дмитрия Дмитренко. Фото: скрин соцсети
Телеканал ТНТ заявил, что не сотрудничает с Дмитрием Дмитренко, а все его действия рассматривает как мошеннические.
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Напомним, Дмитрий Дмитренко довольно продолжительное время находился на проекте «Дом-2». Здесь он и Ольга Рапунцель сыграли свадьбу и произвели на свет двух дочерей — Василису и Софию.