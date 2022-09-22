«Прикрывается каналом»: Надя Ермакова заявила о мошеннических действиях мужа Оли Рапунцель из «Дома-2»

Телеканал ТНТ заявил, что не сотрудничает с Дмитрием Дмитренко, а все его действия рассматривает как мошеннические.

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Напомним, Дмитрий Дмитренко довольно продолжительное время находился на проекте «Дом-2». Здесь он и Ольга Рапунцель сыграли свадьбу и произвели на свет двух дочерей — Василису и Софию.