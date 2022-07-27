Прикрыла голову пудровым платком: Лайма Вайкуле показала, как выглядит сейчас

Известная певица Лайма Вайкуле анонсировала свой новый концерт в Прибалтике.
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Популярная вокалистка, 68-летняя Лайма Вайкуле, доказала, что звание иконы стиля просто так не дается.

Несмотря на свой почтенный возраст, Лайма Вайкуле продолжает оставаться той же дивой, в которую были влюблены миллионы поклонников на всей территории бывшего Советского Союза.

Лайма Вайкуле, которая, по некоторым данным, борется с тяжелым заболеванием, не закрылась от публики. Она умеет находить для себя те форматы одежды, которые позволяют ей выглядеть блестяще, несмотря на последствия лечения.

В микроблоге Лайма Вайкуле предстала в стильном пудровом платке, поверх которого надела кокетливую шляпку.

Лайма Вайкуле в пудровом платке. Фото: соцсети

Под фото, которое произвело фурор в Сети, Лайма Вайкуле анонсировала свой концерт. Выступление певицы состоится в ближайшее воскресенье в Литве, в курортном городе на берегу Балтийского моря.

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«Встречаемся в Паланге 31 июля», — объявила Лайма Вайкуле к радости своих поклонников.

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