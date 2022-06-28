«Прикипели реально!»: Верещагин опроверг слова экс-девушки Стоуна о его хитрости с Карнавал

Недавно ведущая проекта «Стенка» Ксюша Хоффман на YouTube-канале «ДаДа-НетНет» рассказала, как ей позвонила бывшая девушка Саши Стоуна.

По ее словам, он является очень продуманным и хитрым человеком и встречается с Валей Карнавал вовсе не из-за большой любви. Так блогер решил раскрутиться за счет более популярной подруги.

Олег Верещагин считает, что участники проекта ТНТ «Звезды в Африке», где он стал победителем, на самом деле испытывают друг к другу любовь.

По словам артиста, на шоу люди очень быстро раскрывались и сразу было видно, когда они лукавили.

«Я не увидел в отношениях ребят какого-то вранья. Уверен, что они прикипели друг к другу реально. И Валя не тот человек, кто подпустил бы к себе мужчину, который ей не нравится, просто ради камеры. Не так она воспитана. Если эти отношения приведут к счастливому браку, я буду только рад за ребят!» — сказал Верещагин «СтарХиту».

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