«Приходится выбирать»: названы две причины того, почему билеты на спектакль Литвиновй в Эстонии плохо продаются

На днях Рената Литвинова сообщила о том, что собирается в Эстонию. В сентябре там состоится премьера ее моноспектакля «Кактус». Цена на билеты весьма удивила заядлых театралов. Она достигает 601 евро.

Правда, эстонцы не спешат покупать билеты. И на то, как пишет «Абзац», две причины.