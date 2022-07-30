«Приходится выбирать»: названы две причины того, почему билеты на спектакль Литвиновй в Эстонии плохо продаются

Дело не только в их высокой цене.
Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

На днях Рената Литвинова сообщила о том, что собирается в Эстонию. В сентябре там состоится премьера ее моноспектакля «Кактус». Цена на билеты весьма удивила заядлых театралов. Она достигает 601 евро.

Правда, эстонцы не спешат покупать билеты. И на то, как пишет «Абзац», две причины.

«Во-первых, эстонцам приходится выбирать между оплатой коммунальных счетов и едой. А во-вторых, как пишут СМИ, Литвиновой слабо доверяют из-за «отсутствия внятной позиции»  по нынешней ситуации в мире».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в марте Рената Литвинова перебралась из России во Францию. В Париже у нее есть собственная квартира, которую актриса купила еще в 2015 году.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  