«Приходится выбирать»: названы две причины того, почему билеты на спектакль Литвиновй в Эстонии плохо продаются

На днях Рената Литвинова сообщила о том, что собирается в Эстонию. В сентябре там состоится премьера ее моноспектакля «Кактус». Цена на билеты весьма удивила заядлых театралов. Она достигает 601 евро.
Правда, эстонцы не спешат покупать билеты. И на то, как пишет «Абзац», две причины.
«Во-первых, эстонцам приходится выбирать между оплатой коммунальных счетов и едой. А во-вторых, как пишут СМИ, Литвиновой слабо доверяют из-за «отсутствия внятной позиции» по нынешней ситуации в мире».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в марте Рената Литвинова перебралась из России во Францию. В Париже у нее есть собственная квартира, которую актриса купила еще в 2015 году.