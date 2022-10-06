«Приходится общаться»: сестра Фриске разоткровенничалась о бывшем муже

В 2020 году сестра Жанны Фриске Наталья сообщила о расставании с Сергеем Вшивковым. Отношения пары были сложными. Блогерша очень хотела забеременеть, однако три попытки выносить малыша оказались неудачными.
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После развода экс-супруги не сумели сохранили дружеские отношения. Правда, общаться им все равно пришлось. Оказалось, пару до сих пор связывает общий бизнес — кафе на Шри-Ланке.
«Приходится общаться, у нас совместный бизнес. Обсуждаем только работу. Что у него нового, я не знаю», — поделилась Наталья в соцсети.
Фриске призналась, что до сих пор не готова впустить в свою жизнь нового мужчину. Все свое время она посвящает долгожданной дочке Луне, рожденной с помощью ЭКО.
«Что же всем так интересно? Нам с дочей и вдвоем неплохо пока что», — высказалась блогерша.