«Приходится общаться»: сестра Фриске разоткровенничалась о бывшем муже

В 2020 году сестра Жанны Фриске Наталья сообщила о расставании с Сергеем Вшивковым. Отношения пары были сложными. Блогерша очень хотела забеременеть, однако три попытки выносить малыша оказались неудачными.

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После развода экс-супруги не сумели сохранили дружеские отношения. Правда, общаться им все равно пришлось. Оказалось, пару до сих пор связывает общий бизнес — кафе на Шри-Ланке.